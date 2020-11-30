倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高走低，終場下跌144.2點作收，跌幅1.04％，收在13,722.89點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲1.38點，漲幅0.79％，收在176.62點；三大法人進出方面，外資續賣332.83億元，投信轉賣11.4億元，自營商續買16.96億元，惟外資法人於台指期減碼3,940口多單，累計淨多單部位為11,640口，心態呈現轉趨謹慎。

台股早盤再創13,969點波段新高後，未能夠持續放量上攻，甚至翻落平盤之下。主因除加權指數已累積不少漲幅、市場出現「居高思危」心態外，再者，就是適逢MSCI（明晟）半年度調整生效日，有鑒於台股本次權重再遭雙降，股市產生心理壓力。

個股方面，本周納入投資組合的錩新，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

觀察盤面，包括聯電、欣興、南電、景碩、環球晶、中美晶、國巨、環科、錩新、三陽、朋程、同欣電、倉佑、順德、一詮、金麗科、友威科、第一銅、海光、元晶、日勝生等，皆表現強勢。顯見在內外資法人心態積極偏多不變下，隨疫苗報喜，配合熱錢回流、年底法人和集團作帳行情、明年首季前財報空窗期的作夢行情、「三軋」行情展開下，後市不容小覷。

選股方面，除環球晶擬以45億美元併Siltronic，躍居12吋晶圓二哥、特斯拉股價狂飆，新能源車供應鏈放量上漲、5G趨勢起飛、去美化商機，供應鏈隨之噴出外。中美貿易戰延燒，全球IC通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）遭美方列入軍事最終用戶（MEU）實體清單。美國商務部更將增加新MEU管制清單，預期有89家大陸企業名列清單中，可望使台廠迎來轉單效益。

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