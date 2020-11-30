運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數30日早盤來到13,969點，再創歷史新高價，僅差31點就要達到1,4000點「萬四關卡」，然而在大型權值股賣壓調節下，尾盤卻收跌145點，跌破上周25日所留下的黑K棒低點，量能亦放大至3,800億的大量。以技術面觀察，留下空頭吞噬走勢，台股恐將進入修正整理型態，建議投資人可趁反彈之時減碼持股、保留資金，等待落底訊號出現後再行布局。

台股11月創下大驚喜，在疫苗利多帶動下，大漲已逾1,300點。而在短線漲多後，融資亦隨之攀升，融資餘額連續成長至1,643億元，兩個月大增124億新浮額。籌碼轉趨混亂之際，未來操作上需留意大盤融資減幅狀況，待融資沉澱後，台股才會轉趨穩定。

個股方面，本周納入投資組合的威致，鋼筋需求強勁、本業獲利轉虧為盈、籌碼穩定股價，目前多頭趨勢不變。

選股方面，加權指數30日下跌144.2點，攻上漲停板家數卻有高達44家，加上內資仍持續布局中小型標的，建議投資人操作上應先行避開大型權值股，可多留意中小型股表現。

其中，在鋼筋需求大幅攀升下，帶動威致、海光股價30日亮燈漲停。建錩受惠產品價格上漲、業外收入大增，第三季每股盈餘1.24元創新高紀錄，與中國五礦物流合作的倉儲園區亦正式進入營運，近十年大量投資智慧生產進入收割階段。此外，未來五年無大額投資計畫、原物料價格進入上漲趨勢，有助獲利能力快速攀升，股價目前於高檔量縮整理、籌碼穩定，可待下一波上攻買盤啟動。

(工商 )