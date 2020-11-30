啟發投顧分析師楊基政表示，台股30日尾盤受權值股台積電及台塑四寶急殺影響，終場走跌144.2點，呈現爆量日黑K棒，成交值爆增至3,835億元，隨23日缺口遭到回補後，恐引發短多獲利出場，預計後續將維持區間橫盤整理；反觀櫃買指數在矽晶圓雙雄環球晶與中美晶強鎖漲停支撐下，表現相對強勢，盤中創下178.01點新高後，終場漲幅收斂，以176.62點作收。

族群中ABF載板三雄相對強勢，尤以南電為指標，另外本周納入投資組合的中美晶亦率先突圍，配合小金雞環球晶收購案發威，2檔個股30日雙雙強鎖漲停板。至於被動元件族群國巨、奇力新及減資後掛牌的同欣電最為強勢，短創高後開始震盪。

新領先族群加入輪動架構，權值股聯電將具穩盤作用，當前輪動加快，屬於震盪個股表現盤，強勢族群如原物料及鋼鐵族群投資人可進行短打操作，譬如第一銅、燁輝、錩新等。

(工商 )