台灣半導體產業蓬勃發展，全球晶圓代工龍頭台積電更是遠勝同業約3年以上優勢，此外，矽晶圓大廠環球晶今(30)日宣布，擬以每股125歐元、相當溢價48％，收購德國矽晶圓大廠Silronic AG流通在外股份，約花費37.5億歐元。日媒報導指出，環球晶此舉給日本企業相當大的壓力。

環球晶在此利多消息激勵下，30日開盤股價跳空漲停，558元鎖死，母公司中美晶也亮燈漲停，終場上漲9.96%、收漲143.5元。

據《日經亞洲評論》報導，全球最大2家矽晶圓生產商分別為信越化學工業、SUMCO，均是日本企業，市占率分別為33%、22%，至於環球晶與Silronic AG，分別為17%、13%，一旦環球晶收購完成，將一舉超越SUMCO，成為全球第二大。

環球晶的客戶包括台積電、三星電子、英特爾等全球最頂尖的晶圓代工廠，野村證券半導體分析師Donnie Teng認為，環球晶收購德廠將業務觸角延伸至歐洲市場，有望與歐洲半導體大廠英飛凌、意法半導體、恩智浦等企業建立業務關係，並與之有更深入往來。

2020年爆發新冠疫情後，遠端經濟帶動半導體需求，加上5G時代來臨，環球晶站上全球半導體產業發展正旺之際，更挑戰原本穩居寶座的日本矽晶圓製造龍頭地位。Donnie Teng表示，環球晶提出的收購案不太可能遭到阻攔，這使得環球晶布局將更加順利。

(中時新聞網)