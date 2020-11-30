民進黨桃園市議員王浩宇近日貼出一張美牛照，稱家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排有特價，並稱這是美國牛最好吃的一塊，還稱有「含瘦肉精」。被點名的家樂福今貼出SGS檢驗合格報告自清，有網友惶恐向商家查證，家樂福表示將透過法務處理王浩宇問題。

王浩宇28日在臉書貼文，稱家樂福所販售的美國無骨牛小排特價平均100克不到100元，推薦給大家。並稱，個人認為，該部位是美國牛肉最好吃的一塊，並Hashtag「有瘦肉精」。

對於王浩宇聲稱家樂福美國牛含瘦肉精，引起桃園當地人心惶惶，部份網友表示打算退貨，並向家樂福求證。「家樂福中壢店」表示，目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢的檢驗結果屬於未檢出，並且符合法規合格商品，請民眾安心購買。對於王浩宇所衍生的後續問題，將由總公司法務等單位出面，溝通協調處理。

而王浩宇在檢驗報告公布後，已自行將臉書貼文刪文。

「罷免王浩宇」總部執行長邱仁德今表示，「王浩宇是不是嫌罷免同意票太少？又未經查證影射家樂福牛肉含有瘦肉精，如此一而再再而三、不查証就發文的議員，大家需要這樣到處開槍作亂的議員嗎？1月16日為公平正義投下同意罷免票」。

王浩宇臉書貼文(左)、家樂福檢驗報告貼文(右)。(圖/翻攝自罷免王浩宇執行長邱仁德 臉書)

王浩宇議員 是不是嫌罷免同意票太少 ？ 又未經查證 發了家樂福牛肉含有瘦肉精，如此一而再再而三不查証就發文的議員..... 我們需要這樣到處開槍作亂的議員嗎？ 1月16日 為公平正義投下同意罷免票 ！ （請大家按讚並分享） 由邱仁德發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)