中天換照案開庭 新聞總監梁天俠：盼司法成為新聞自由最後一道防線 17:342020/11/30 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天換照案今開庭，中天新聞部總監梁天俠赴台北高等行政法院旁聽，庭後表示：「盼司法成為新聞自由最後一道防線」。（黃捷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台換照風波，中天向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望合議庭命NCC給予臨時執照，並禁止他台申請52頻道。雙方今在法庭上攻防2個多小時，庭後，中天新聞部總監梁天俠表示，盼司法成為新聞、言論自由最後一道防線。 梁天俠說，中天新聞的案子，對於台灣的言論、新聞自由的傷害及衝擊非常重大，希望司法成為捍衛新聞自由與言論自由的最後一道防線，並呼籲政府應該把選擇看哪一台的權利、遙控器還給人民。 (中時 ) #中天 #換照 #NCC #梁天俠 #新聞自由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋鬥5萬人走上街頭 前新聞局長：民進黨太過火 引人民不滿 17:042020/11/29 政治 費玉清遭網紅爆癌末命危 張菲、恆述法師曝狀況 11:372020/11/30 娛樂 關中天新聞 NCC：12月11日假處分來不及 可能變空頻 11:502020/11/30 政治 關中天 剩一種聲音 苗縣議長批綠太鴨霸 04:102020/11/29 焦點要聞 中天假處分法律攻防 辯論終結 17:002020/11/30 政治 壓制中天監督萊豬 鍾琴批民進黨太過火 04:102020/11/30 焦點要聞 中天律師出庭 提假處分捍衛新聞自由 15:042020/11/30 政治 《白貓Project》四大人氣女角比基尼造型活力演出 期間限定活動開啟 16:412020/11/30 科技 4萬養老金藏廁所 嬤見慘成爛紙團泣：水管破了 15:372020/11/30 兩岸 學者指3大爭議 7委員難全身而退 04:102020/11/30 焦點要聞 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 施明德被氣哭 批促轉會是一群欠缺良心的人 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 被鎖喉後與顏寬恒互嗆！今巧遇坐一起 陳柏惟反應讓網友笑翻 - 政治 川普將出最後大絕招？林濁水爆：他終於想到了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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