中天新聞台換照風波，中天向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望合議庭命NCC給予臨時執照，並禁止他台申請52頻道。雙方今在法庭上攻防2個多小時，庭後，中天新聞部總監梁天俠表示，盼司法成為新聞、言論自由最後一道防線。

梁天俠說，中天新聞的案子，對於台灣的言論、新聞自由的傷害及衝擊非常重大，希望司法成為捍衛新聞自由與言論自由的最後一道防線，並呼籲政府應該把選擇看哪一台的權利、遙控器還給人民。

(中時 )