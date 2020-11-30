鄭雙銓涉嫌賄選遭解職 前屏東縣副議長江維屏宣誓上任 17:332020/11/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前屏東縣副議長江維屏因選區議員涉嫌賄選遭判當選無效，30日正式宣誓就任。(屏縣議會提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前屏東縣議員鄭雙銓遭屏東地檢署查獲以每票500元涉嫌賄選，經法院判決當選無效確定，由選區落選頭江維屏遞補，30日在屏東地院院長吳進寶擔任監誓人，正式走馬上任。 56歲江維屏為民進黨籍，曾任鹽埔鄉長、鹽埔鄉代會主席，及2屆屏東縣議員，上屆更拿下副議長寶座。 (中時 ) #屏東縣 #副議長 #鹽埔鄉 #縣議員 #上任 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 施明德被氣哭 批促轉會是一群欠缺良心的人 - 政治 丟豬內臟抗爭後 最新萊豬民調讓民進黨政府臉腫腫 - 政治 川普將出最後大絕招？林濁水爆：他終於想到了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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