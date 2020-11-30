前屏東縣議員鄭雙銓遭屏東地檢署查獲以每票500元涉嫌賄選，經法院判決當選無效確定，由選區落選頭江維屏遞補，30日在屏東地院院長吳進寶擔任監誓人，正式走馬上任。

56歲江維屏為民進黨籍，曾任鹽埔鄉長、鹽埔鄉代會主席，及2屆屏東縣議員，上屆更拿下副議長寶座。

(中時 )