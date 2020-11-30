長春高校2男生體育課打太極

最近大陸著名的太極拳師馬保國再成為網上熱議話題，位於長春東北師範大學學生也來湊熱鬧，該校體育課安排了傳統太極拳武術課程， 2名男學生在模仿老師動作時，不經意地打成一段即興的野生探戈，體育老師笑疼了肚子直呼：「後面的男生，不要跳廣場舞！」網上視頻一出受到大量轉發，成為今日最歡樂話題。

這則原被認為是哈爾濱高校的視頻經證實是來自長春，整班學生在體育課上跟著老師學習太極拳，2名調皮男生充分發揮「東北二人轉」的傳統搞笑精神，笨拙地模仿老師動作，一不小心面對面，短暫對視之後隨即入戲，很有默契地來了一段野生探戈舞。連老師都忍不住大笑，只好隔著一群學生叫喚：「後面的男生不要跳廣場舞啊！」

男生搞笑的動作被場邊的人拍了下來，上網後引來眾多笑聲與熱烈回應，連政府單位的官方微博都加入轉發。

近年來大陸因搏擊專家興起對傳統武術挑戰的風氣，著名的太極拳名家馬保國被約戰，30秒倉皇落敗，網上議論紛紛，認為這種「太極拳」根本不是武術，而是健身的「太極操」。現在搞笑的學生更把「太極操」玩成「太極舞」，帶來更多歡樂氣氛。

這段搞笑視頻其中一位男生劉天楊說，當時是不小心對視了，於是就來了一段。對這段即興探戈，網民們除了給予大量笑聲之外，還紛紛留下評論說，「打什麼太極呀？體育課跳這個意思多了」、「這默契連老師都不好意思叫停了，優美而可愛」、「一群馬保國」、「不愧是東北人，好歡樂」、「嚴重懷疑這倆貨是夜場小王子」。

(中時新聞網)