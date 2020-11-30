「民族陸橋機車道」為期10天的拆除工程30日圓滿落幕，12月1日清晨6點如期通車，工務局表示第二階段人行道工程也將在農曆年前完工。（袁庭堯攝）

高雄市南北交通大動脈「民族陸橋機車道」為期10天的拆除工程、30日圓滿落幕，工務局副局長黃榮慶親赴現場感謝居民的配合與包容，同時宣告12月1日清晨6點如期通車，第二階段人行道整修工程也將在農曆年前完工。

民族陸橋兩側機車道及人行天橋於2011年間、配合鐵路地下化工程興建，由原有地下道改建而成，尖峰時間每小時通過車輛約4千輛，21日起正式打除，預計30日完工，12月1日開放平面汽、機車混合車道通行，路寬由4米拓寬至7米。

日前該工程一度因工時延長，H型鋼樑搬運碰撞及重機械履帶行駛產生噪音、遭環保局開罰，黃榮慶特地在開通前親赴現場，挨家挨戶感謝周邊居民10天來的包容與配合。黃榮慶表示，工程在最低影響下順利完工，第二階段將翻修人行道及水溝蓋等周邊硬體設施，預計農曆年前完工，讓高雄人以嶄新的心情過好年。

平面化後的7米車道將採汽、機車混合制，汽車道保留機車彈性行駛的空間。未來由南往北、汽車右轉道要設置在高架段還是平面段，將待交通局日後針對車流分析研議後決定。

此外沿線商家反應貨車出入需求，建議不要劃設停車格、改以白線代替，工務局表示會將意見轉達交通局，一併納入第二階段工程規劃參考。

工務局2019年已陸續拆除青海陸橋、鳳山青年鋼便橋、自立陸橋、大順陸橋、自強陸橋、鳳山維新陸橋。地下道則填平翠華路及中華地下道。現存翠華、九如陸橋未來將評估是否拆除。

(中時 )