聯新國際醫療集團緊急轉送重症病人返台就醫。（聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

邊境防疫秋冬專案即將天12月1日上路，聯新國際醫療集團趕在月底之前，協助台商病人回台灣接受治療。聯新國際醫療上海禾新醫院、聯新桃園國際機場醫療中心、聯新國際醫院三方通力合作，完成集團今年第5例的兩岸緊急醫療轉送，幫助台商平安回台治療與家人團聚。

光是今年11月份，聯新國際醫療集團就接獲3名台灣病患委託回台治療，分別自大陸北京市、上海市、與蘇州市，協助緊急轉送返台。集團整合上海禾新醫院、聯新桃園機場醫療中心、聯新國際醫院三家機構，組成兩岸緊急醫療轉送團隊。

一旦接獲台商申請，聯新團隊即刻啟動轉送評估，並且進行申請程序，爭取時間效率。團隊護送病人從大陸當地醫院至上海浦東國際機場，搭乘民航機飛回桃園國際機場，飛行期間全程由台籍醫師隨行醫療照護，抵台後再由機場醫療中心醫護人員接手，以防疫救護車送至聯新國際醫院，安排於負壓隔離病房進行檢疫與治療。

依中央流行疫情指揮中心截至上周的統計數據顯示，今年國際緊急醫療「專機轉送」回台就醫共36例，就醫原因以腦出血及腦梗塞疾病為最大宗，佔54％。國際緊急醫療轉送流程繁複，途中可能發生各種不可控的情況，增加緊急醫療轉送的困難度。轉送團隊必須具備應變處理的專業能力，如：外國救護車的派送、全程隨行醫護人員對病人的照護、航空公司協調以及各國機場的通關入關，牽涉到各國不同的法令規範等眾多因素。

聯新國際醫療集團總執行長張煥禎表示，聯新國際在上海設有禾新醫院，為台商在大陸的重要醫療據點。桃園國際機場醫療中心20多年來守護國內外旅客，擁有豐富的緊急醫療經驗。張煥禎強調，轉送過程的安排和執行雖然辛苦，只要能順利完成任務，看到病人回到台獲得妥善治療，醫療團隊每個人就會感到欣慰與感動。

張煥禎提醒，近期全球疫情日趨嚴峻，國際緊急醫療轉送回台的困難度勢必增加，提醒海外國人要更加留意自身健康，特別是腦中風、急性肝炎、摔倒骨折等情況，應確實做好預防與保健。

(中時 )