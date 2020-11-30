田雨參與演出《慶餘年》。（中視提供）

由陳道明、張若昀、吳剛、李小冉、李沁等主演的古裝劇《慶餘年》12月7日起將在中視八點檔播出，除了一級演員的堅強陣容，製作班底也很強大，有金牌編劇王倦，演員出身的導演孫皓，加上鬼斧神工的造型師陳同勛等，為戲奠定精品品質。 《慶餘年》的角色非常多，張若昀就提到，就連幾句台詞的配角，也都是很優秀的演員出演，讓他從中學習到非常多，是該劇最大的魅力。

表現稱職到位的配角，往往為戲錦上添花，《慶餘年》的詼諧喜感除了來自主角張若昀飾演的范閑之外，劉樺飾演的費介、田雨飾演的王啓年、郭麒麟飾演的范思轍等，也都是該劇的搞笑擔當。劉樺透露十幾年來幾乎沒有拍電視劇，不是不拍，而是沒人找他，拍《慶餘年》是因為跟導演多年前就合作過，特別找他出演絕命毒師費介一角，看似狠毒，卻有真性情，甚至帶點暖萌，尤其和小范閑之間，是嚴師又如同父子，完美呈現老戲骨演員的一張皮囊、兩張面孔的經典演出。

另一個范閑身邊的靈魂人物王啓年(田雨飾演)，表面上唯利是圖、油嘴滑舌，但內心對范閑肝膽相照、有求必應，劇中兩人的一段對話，是張若昀拍攝完仍記憶深刻，王啓年對著范閑說：「王某不會講話，但若大人真心想要往上爬，可把王某當作梯子。」范閑緩了緩情緒後回他：「你不是梯子，是夥伴。」簡單的幾句話卻將人與人之間的溫度表露無遺。田雨聊到張若昀，認為他是個很有實力的全面性演員，角色上要深情有深情，也有英雄主義的一面。田雨是大陸國家話劇院二級演員，作品無數，演技內力深厚，在拍攝電影《警花燕子》與湯唯傳過一段情。

劉樺參與演出的《慶餘年》。（中視提供）

此外，《慶餘年》還找來著名相聲演員郭麒麟出演范閑弟弟范思轍一角，他透露是個書迷，小時候就看這小說，對於角色非常熟悉，范思轍的人設也是喜感路線，雖是個紈褲子弟卻頗有生意頭腦，劇中他有一段精通算術的台詞，他笑稱打從戲開拍就開始背，以為第二天就會拍，導演卻是放在快殺青才拍，背的詞都快忘了。他對自己劇中的古裝造型也很喜歡，當宣傳海報出來時，還有很多人說他像女孩。

《慶》劇集結類穿越、權鬥、歷史等元素，張若昀飾演的范閑縱貫全線，把現代思維帶到古代，新舊思想的碰撞產生衝擊也激盪火花，題材新鮮加上觸動人心，推出後深受好評，編劇王倦及演員田雨也因該劇分別得到白玉蘭獎「最佳編劇(改編)」及「最佳男配角」獎。中視預計12月7日起週一至五晚間8到10點播出。

(中時 )