該基地現況。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府推動「台北港特定區第二種產業專用區」招商案，日前完成評選，由物流業界的領導品牌新竹物流公司得標，拿下總面積5752坪的3塊基地；據了解，將導入科技生產、揀貨、分裝等功能，善用台北港進口、出口便利優勢，打造智慧化的國際物流轉運中心，年底簽約。

「台北港第二種產專區招商案」位於八里台北港區外商港五路、商港八路口，總面積1.9公頃，主要聯外道路為台64線與台61線西濱快速道路，可快速抵達基隆港與中正國際機場；基地分為A、B、C、D共4塊，其中A基地今年4月由輝達玻璃公司得標，目前辦理都審程序中。

經發局5月起辦理B、C、D共3塊基地招商案，10月底截止，吸引4家廠商投標，本月中召開評選，新竹物流公司成為第1入圍得標廠商，有意將B、C、D共3塊基地一起拿下，總面積廣達5752坪，每年需支付市府2676萬元租金，期約30年，可續約2次10年約。

經發局招商科長林芳良表示，新竹物流公司盼利用台北港進出口優勢，並配合疫情需求，打造智慧化的國際物流轉運中心，規畫電商宅配物流、冷鏈物流、醫藥物流、電商的倉儲轉運中心等，同時導入智慧化撿獲、分裝、生產等高科技功能，結合商港性質，打造貨物進出口的重鎮。

林芳良指出，目前排定年底簽約，詳細合約仍在研議中，簽約完成後仍須經都審程序，最快2021年底動工，預估創造600個就業機會，同時合約規畫回饋方案，像是優先錄用當地居民等。

(中時 )