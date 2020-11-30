Skoda汽車台灣分公司Skoda Taiwan表示，今年自9月開始，連續三個月新車銷量創新高，其中9月交車782輛、10月828輛，11月拜新車大量到港之賜，單月交車量首次站上四位數，一舉達到1,015輛的掛牌數，優異的表現連原廠都讚嘆不已。

Skoda Taiwan指出，台灣今年前11月Skoda新車掛牌數6,280輛，年增16％，更已超越去年全年的5,768輛，預計今年全年7,000輛的新車銷售目標可以順利達標。

Skoda Taiwan指出，今年雖有疫情影響，但是Skoda Taiwan引進新車的節奏並未減緩，從2月的Scala新車上市、6月Kamiq、11月的Superb大改款登台，三款重量級新車問市，催升Skoda銷售業績。

Skoda Taiwan指出，由於原廠因為疫情之故，在3月曾經一度停工，導致Scala新車以及其他車款的交車時程受到延宕，不過在原廠努力為台灣市場調度產能之下，6月恢復正常供貨。而SUV家族中的新成員Kamiq在6月上市之後，短短一個半月就湧入將近2,000張的訂單，截至今日仍在趕工生產，希望能盡快滿足車主的期待。

甫於11月中旬才推出的Superb旗艦車系同樣以其豐富的高科技配備、優渥的室內空間及超值訂價策略，上市第一個周末，高規的Superb Combi SportPlus已被搶購一空，今年Superb約200輛配額確定不夠賣。

(工商 )