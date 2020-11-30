中央銀行總裁楊金龍12月2日赴立法院財委會審查110年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，根據書面報告，央行110年度繳庫預算1,650億2,268.6萬元。

根據央行書面報告，110年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計新台幣1,650億2,268萬6千元。

報告指出，央行編制附屬單位預算之營業基金預算，110年度預算經立法院財委會2020年10月15日初審通過。

(工商 )

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