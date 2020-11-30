央行110年度繳庫預算約1,650億元 17:392020/11/30 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行總裁楊金龍12月2日赴立法院財委會審查110年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，根據書面報告，央行110年度繳庫預算1,650億2,268.6萬元。 根據央行書面報告，110年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計新台幣1,650億2,268萬6千元。 報告指出，央行編制附屬單位預算之營業基金預算，110年度預算經立法院財委會2020年10月15日初審通過。 (工商 ) #預算 #繳庫 #財委會 #歲入 #紅利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買自走砲約6億美元 智慧水雷未定 04:102020/11/30 焦點要聞 第一金控 今年前三季稅後淨利133.78億元 18:392020/11/30 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 00:032020/11/30 財經 SOGO新竹店周年慶首4日破8.2億成長8% 20:012020/11/30 生活 議員批計畫不完善 基隆城市博覽會預算砍400萬 17:542020/11/30 生活 基市府斥資百萬活化太平山城 扭轉城市風貌 15:072020/11/30 生活 緯創Wistron Lab啟動 培育新創尖兵 04:102020/11/30 產業．科技 拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局 10:162020/11/30 國際 應科學園區就業需求 岡山基地規劃興建700多戶社宅 17:002020/11/30 財經 日決意明年辦東奧 擬要求觀眾接種新冠疫苗 21:212020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 美搞2大事爆災難？ 羅傑斯警告：未來10年此生最困難 - 財經 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 從歷史高點回落 美股開盤跌200點 聯電ADR漲超過2％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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