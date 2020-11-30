總統蔡英文30日接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，她指出2020年第三季，台灣的經濟成長率是3.33％，比預期更好，也穩居亞洲四小龍的第1名。

蔡英文表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，台灣不只要再一次擦亮「MIT」的招牌，更要把創新能力落實到各個產業，做到「MIT upgrade」，為台灣尋求更廣大的市場及更多可能的合作商機。

她特別指出，在全球都受到疫情衝擊的情況下，台灣經濟的表現是可圈可點，尤其2020年第三季，台灣的經濟成長率是3.33％，比預期更好，也穩居亞洲四小龍的第1名。

至於全年的經濟成長率，主計總處也在上周宣布，預估可上修至2.54％，應該也會是亞洲四小龍的第1名，也可能會是四小龍唯一正成長的國家。

蔡英文認為，台灣經濟可以有這樣的表現，有一個因素是，政府也很努力推動紓困及振興方案，希望可以當大家最好的後援。更重要的是，各領域的業界先進也都非常努力，積極尋求突破、不斷創新，讓產業整體的素質大幅的提升，也為消費者帶來很多創意和驚喜。

例如，今年「國家建築金質獎」的得獎作品，在規劃設計及施工品質方面，都有非常令人驚豔的表現。好的建築，可以為全民創造良好的生活場域，更有機會可以活化、扭轉人和環境的關係，也為社區、整個公民社會，帶來更多活力的元素，也創造更多新的可能。，今年的得獎作品，除了住宅及公共工程，也有許多廠辦園區的設計。相信這些優良的設計，可以協助產業發揮群聚效應，結合區域資源和周邊產業，讓企業的能量都能得到最大的發揮。

蔡英文也表示，前瞻基礎建設計畫，也針對公有危險建築積極推動補強重建計畫，提升公有建築物的耐震能力。另外，我們的老舊核心城鎮再生，提升道路品質計畫也都在推動當中，希望建築工程業先進能跟政府共同攜手，為台灣打造更良好的城鄉環境和生活品質。

今年也有很多金融界的朋友獲獎。看到業者們將智慧科技融入到不同的金融活動中，相信透過這些努力及巧思，可以繼續促進「金融科技」（Fintech）的蓬勃發展。

蔡英文指出，這次獲獎的品牌來自各行各業，也有口罩產品獲獎，顯示台灣產業面臨各種挑戰，不但可以透過靈活彈性的方式回應，也都可以做出很好的成績。今年台灣前10大品牌總價值為76.6億美元，比去年成長了4.6％，已經是連續第5年正成長。在全球都受到疫情影響的情況下，仍然可以穩定上升，顯示台灣品牌在國際上有非常扎實的經營實力。

總統表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，要讓台灣繼續脫穎而出，不只是要再一次擦亮MIT招牌，更要做到「MIT upgrade」。把我們的創新能力落實到各個產業領域，讓品牌幫台灣加值，就能夠讓全世界都成為台灣的客戶，為台灣尋求更大、更廣的市場，以及更多可能合作的商機。

(工商 )