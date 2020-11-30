旅遊業者雄獅(2731)響應交通部推動藍色公路計畫，攜手「麗娜輪」推廣台南安平－澎湖航線，宣布將在春節期間的2月10、12、14、16日均開出1個航次，擴大返鄉交通資源、協助解決春節運輸問題，船票12月1日正式開賣，並提供設籍澎湖居民7折優惠價。

據澎湖縣政府統計，今年澎湖春節返鄉居民人次已突破10萬人。由於後疫情時代國旅需求大爆發，預期明年春節期間造訪澎湖旅客將創新高，使交通運輸載具一位難求。雄獅對此攜手「麗娜輪」攜手推廣安平－澎湖航線，以解決春節運輸問題，並提供旅遊交通新型態。

雄獅指出，麗娜輪為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，提供人車運載同行服務，能以時速70公里航行、搭載800名乘客。明年4月後將開放同時可搭載350輛小客車、或190輛小客車及33輛遊覽車或卡車等大型車輛。

雄獅表示，麗娜輪採特殊雙眮體設計，即使海面風浪大，減緩航速仍可維持舒適平穩，為兼具高航速、高耐波力、高載運能力的安全海上運輸工具。此次推出的來回船位售價1850元起，且設籍澎湖的居民可用7折優惠價購買。

同時，雄獅亦特別推出麗娜假期遊程，包括主打高端消費族群、可住宿澎湖福朋喜來登的3日遊程，以及針對澎湖居民前往本島的台南、嘉義3日遊程，預計12月3日於雄獅旅遊及旅天下官網、以及全台各合作經銷旅行社開放銷售。

(時報資訊)