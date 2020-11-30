2021桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」別出心裁，除了邀請「國師」唐綺陽獻出跨年處女秀，30日再曝光卡司名單，包含八三夭樂團、孫盛希、陳零九、邱鋒澤、高爾宣與黃美珍等。八三夭、孫盛希將獻唱〈想見你想見你想見你〉、〈Someday or One Day〉，帶民眾重溫《想見你》劇中懸疑浪漫氛圍。

孫盛希再度站上桃園跨年舞台，她無厘頭地說：「最難忘歌迷的熱情，還有桃園的風，桃園的風好大啊！」最近孫盛希為了全新專輯《出沒地帶》積極練舞，她透露舞風比較有個性一些，也呼籲歌迷一定要聽新歌：「大家一定要到現場，我會展現最完美狀態，也期待與大家大合唱！」製作單位也正力邀《想見你》男女主角許光漢、柯佳嬿親臨跨年會場合體。

高爾宣首次站上桃園跨年舞台。（年代提供）

陳零九與邱鋒澤，除了在跨年場合體演唱〈天黑請閉眼〉，原本就是創作歌手的兩人，也會分別獻唱代表作，令歌迷非常期待。高爾宣雖不是第一次唱跨年場，卻是首次站上桃園舞台，他坦言有點緊張，但非常期待，2020年對他來說是非常混亂的一年，期許自己明年能夠步上正軌，端出更多好作品。此外，他特別為桃園準備驚喜，並吆喝歌迷一定到桃園跨年看表演：「這次有帶來還沒發行的歌，聽到的機會不多，趕快來桃園看我表演，一起跨年！」

黃美珍一向以酷酷有個性的造型現身，去年升格當媽後，母愛大噴發，整個人柔和起來，沉浸在為人母的喜悅，這次接下桃園跨年，再度顛覆自己形象，除了演唱經典曲目，還會帶著神秘嘉賓大跳可愛「餅乾舞」。

(中時 )