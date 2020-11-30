從高雄出發的遊覽車11月30日在南投奧萬大發生嚴重車禍，車上遊客1死20輕重傷，由於多數是高雄市民，市長陳其邁接獲消息，指示成立跨局處應變小組，協助後續事宜，交通局、殯葬處等單位已趕赴南投埔里基督教醫院、榮民醫院慰問，將發放死者5萬、重傷2萬、輕傷6000元慰問金。

在奧萬大發生車禍的旅遊團共1死20輕重傷，其中19人是高雄市民、2位屏東縣民，高雄市政府表示，市長陳其邁中午接獲消息非常關心，指示副祕書長王啟川邀集相關局處緊急應變會議，協助後續處理。

高雄市政府應變小組由交通局副局長黃榮輝率領社會局、殯葬處等單位，下午趕往南投埔里基督教醫院、榮民醫院慰問並協助善後，市府表示，將發放死亡者慰問金5萬元、重傷2萬元、輕傷6000元。

此外，高市府表示，將由觀光局查核忘憂草旅行社並了解旅客保險事宜，民政局指派各區公所慰問家屬且提供協助，勞工局則進一步釐清遊覽車駕駛長有沒有疲勞駕駛，而後續傷患若需要轉院，將由衛生局提供協助。

(中時 )