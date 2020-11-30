台南市參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP），繼2019年取得A級評分，今年再次榮獲A級評分，連續2年獲得最高榮譽的肯定，讓國際看見台南市在氣候變遷調適致力節能減碳、建構低碳永續發展韌性城市的成果。

市府環保局指出，根據2020年11月CDP在官方網站公布的評比結果，今年受到新冠肺炎疫情的影響，全球僅591座城市參與碳揭露專案，與去年861座城市參與相較，減少約2成。其中，今年獲得A級評分的城市有88座，較去年減少17座。

環保局追蹤轄區內溫室氣體排放量的歷史軌跡，將公私部門各別的溫室氣體排放源，進行數據蒐整與量化後，將氣候變遷所致風險呈現於碳揭露專案中。環保局說，台南市主要的溫室氣體排放量以能源部門91.8％佔比最多；其中，工業能源排放量佔比約60％，運輸能源約15.32％，住商能源約15.88％。

環保局強調，台南市的溫室氣體減量及管理辦法以2005年為基準，規畫2025年減少10％溫室氣體排放量，但因工業能源為主要的溫室氣體排放來源，藉由推動工業鍋爐改用低汙染燃料、推廣工業使用乾淨能源及減少工業鍋爐生煤許可等策略，希望能夠達成減碳的目標。

環保局說，考量各部門統計年度產出時間，2020年評比採用的數據為2018年的資料，當年台南市的溫室氣體總排放量為2140萬公噸二氧化碳當量，與99年2687萬公噸相比，減少547萬公噸，約減少20％。

市長黃偉哲認為，全球暖化，災難發生頻率增加，保護市民身家安全是台南市政府的首要之務，參與CDP碳揭露專案能夠掌握全球減碳的脈動，以擬定應變策略，並與國際交流及分享建構韌性城市的成果。連續2年獲A級評分，顯示市府面對氣候變遷的策略獲國際肯定。

環保局長謝世傑也表示，台南市因應氣候變遷，除施行地方溫室氣體管制執行方案、氣候變遷調適計畫與低碳永續家園建構等計畫外，未來也將持續與國際接軌，讓城市永續發展作為與時俱進，建構韌性城市。

(中時 )