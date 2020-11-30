截至10月30日止，桃園市愛滋病毒新增通報感染人數為123人，相較去年同期減少46人，降幅高達27.2％，甚至比全國平均降幅還要高6％，1日為世界愛滋日，呼籲民眾減少歧視，並體諒感染者的處境，若愛滋感染者因歧視而被拒絕提供醫療服務，則會導致病情延誤。

許多的愛滋感染者因為汙名和歧視而被拒絕提供醫療服務，導致更多的感染者拒絕到醫療院所就醫造成病情延誤，衛福部桃園醫院11月30日舉辦凝視愛滋義賣，透過活動傳達正確知識給社會大眾，能包容並體諒感染者的處境，使更多感染者願意面對陽性的結果及後續的穩定就醫，讓這個社會能與愛滋感染者和平共處，並減少歧視及讓愛滋歸零。

愛滋病個案管理師顧心嬿說，汙名化是社會霸凌的一種表現，但這個現象是很無形的存在，民眾常因為「不了解、不清楚」而造成社會之間的誤解，期盼社會大眾能了解感染者，以去除對愛滋病模糊的觀念。

桃醫感染科主任鄭健禹表示，愛滋病的篩檢及治療方式日新月異，根據去年美國疾病管制署公布文件指出，抗病毒藥物、預防性投藥及保險套，可以有效預防愛滋病毒散步。此外，近年國際專家也依據國際大型研究結果，倡導「U=U」概念，「測不到=不具傳染力」，愛滋感染者只要服藥至體內測不到人類免疫缺乏病毒，性行為時便不具傳染力，即愛滋感染者與正常人相同，皆可享受良好健康的生活品質。

(中時 )