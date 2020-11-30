高雄獨步全國的MenGo卡將全市內的各項運具整合，只要帶著一張卡就能到處趴趴走，為了提供民眾更優渥的服務，高市府交通局推行MenGo卡2.0計畫，其中，最特別的莫過於計程車進入2間大學，讓學生們外出校園更方便。

MenGo卡2.0升級服務除了將民眾購買時的贈送點數提高以外，還與高雄正修科大、輔英科大合作，將計程車導入校園，讓學生可以就近搭乘計程車快速進出捷運、公車等大眾運具，藉此也降低學生們騎乘機車發生事故的機率，給學生們更方便且安全的交通環境。

交通局表示，發現近年來發生死亡、受傷車禍事故以學生騎乘族居多，為了降低學生的肇事率，他們一直鼓勵學生們多多搭乘大眾交通運具，也不斷研擬政策，因此在MenGo卡2.0升級服務中，也將計程車導入校園，並推出更多相關優惠，盼望未來有更多學校加入合作行列。

民眾購買MenGo卡會依照不同方案贈予200到600點的MenGo點數，贈送的點數1點就是1元，可以使用於計程車付費，交通局為了鼓勵學生多搭計程車，新增2個合作計程車隊，並將每次最多可以折抵的點數從85點提高到135點，此金額也是學校到捷運站搭乘計程車所需的費用。

MenGo卡升級2.0除了計程車的相關優惠政策外，也將Wemo共享機車的租借區域擴大，服務範圍新增三民區、前鎮區，此外，更提供MenGo會員專屬福利，只要是MenGo會員即可享有YouBike前30分鐘無限次免費的租借服務。

(中時 )