順發電腦股份有限公司與PaGamO素養品學堂合作，合計捐贈偏鄉學生720組PaGamO系統平台的學習帳號，市價超過800萬元，希望讓資源較為短缺的偏鄉學子，也有公平學習的機會。（洪浩軒攝）

近年來線上學習系統相當受歡迎，順發電腦股份有限公司與PaGamO素養品學堂合作，合計捐贈偏鄉學生720組PaGamO系統平台的學習帳號，市價超過800萬元，希望讓資源較為短缺的偏鄉學子，也有公平學習的機會，並且藉由線上學習提升閱讀能力。

配合108新課綱，提升學生閱讀素養能力是目前學校相當重要的課題，因此，PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源，學生可透過遊戲式的數位平台，練習閱讀長文或圖表式內容，再以遊戲方式作答，題材不限課程內容，結合各類生活常識，讓學生多元學習各項新知識。

系統設置的主軸將每篇文章視為一項任務，每個任務有5道題目，若順利過關，平台會給予回饋獎勵，讓學生在有趣的遊戲中達到學習的目的，學生利用闖關方式思考文章內的各類問題，並內化為自身知識，此外，老師也可以透過平台了解學生的閱讀狀況，更快發現每個學生的問題點，以利日後解決。

參與PaGamO素養品學堂平台設計的台大教授葉丙成表示，閱讀素養是學生現階段學習相當重要的一環，包括學測、會考都在考驗學生閱讀素養能力，但在學校要大幅提升學生閱讀素養能力，有一定難度，所以他們希望透過科技，達到學生自主學習的效果，並從中提升閱讀素養、學習新知識。

(中時 )