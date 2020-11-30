協助患者送醫突心肌梗塞 屏警搶救5天後不治 17:492020/11/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯姓員警執行勤務時心肌梗塞，送醫不治，里港警分局已成立治喪委員會、協助辦理相關後事。(警方提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員24日前往轄區執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中柯男突然感到身體不適、癱倒在地，經送往義大醫院急救，診斷為急性心肌梗塞，雖緊急施做心導管手術置入支架，但手術後情況不見好轉，28日家屬決定拔管，警局也成立治喪委員會協助辦理相關後事。 大平派出所長陳進儒指出，49歲柯姓員警平時工作認真，與同仁相處融洽，分局長楊龍祥第一時間就親自前往探視，且強調會利用各種集會，加強宣導同仁平時應多加注意身體保健，維持健康狀況。 (中時 ) #同仁 #派出所 #身體 #梗塞 #大平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男童手指卡氣球墊片 急尋消防隊協助 11:232020/11/29 社會 老翁耕作慘遭耕耘機壓 送醫急救不治 13:572020/11/29 社會 聯新國際醫療集團三方合作 緊急轉送重症病人返台就醫 17:412020/11/30 寶島 法13萬人上街頭 怒喊撤惡法 04:102020/11/30 國際大事 泡野溪溫泉溪水高漲3人受困 警消摸黑救人 17:552020/11/29 社會 桃園住宅火警 房東吃屎哥痛批房客把屋子燒掉 17:452020/11/29 社會 明起入境須附核酸報告 7大疑惑一次解答 10:502020/11/30 生活 土耳其染疫不治連續6天創新高 累計1萬3373死 16:402020/11/29 國際 感恩節後 美疫情大爆發 19:102020/11/30 國際 醒吾科大2女遭溜鳥俠尾 學生會公告標注6大危險地帶 21:452020/11/30 社會 寶島熱門新聞 幼兒接送臨停不限時 中警：從寬仍限制 - 寶島 樹林中興街「一條街市集」 在地國小、攤商進駐添藝文氣息 - 寶島 校運安排大型重機上PU跑道 教育局認新興國中做法不當 - 寶島 安心旅遊吸引全台慢遊苗栗 加碼抽獎送出2台百萬名車 - 寶島 稻草打包成捆再利用 不焚燒免空汙更有田園風情 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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