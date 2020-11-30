屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員24日前往轄區執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中柯男突然感到身體不適、癱倒在地，經送往義大醫院急救，診斷為急性心肌梗塞，雖緊急施做心導管手術置入支架，但手術後情況不見好轉，28日家屬決定拔管，警局也成立治喪委員會協助辦理相關後事。

大平派出所長陳進儒指出，49歲柯姓員警平時工作認真，與同仁相處融洽，分局長楊龍祥第一時間就親自前往探視，且強調會利用各種集會，加強宣導同仁平時應多加注意身體保健，維持健康狀況。

(中時 )