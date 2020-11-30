基隆市政府規畫2021年舉辦「城市博覽會」，編列3900萬經費設置展場、行銷宣傳等，市長林右昌不斷強調要讓各界看到基隆的蛻變，但遭多數議員質疑計畫內容不完善，大家意見分歧，討論近3小時，最終議長蔡旺璉裁定刪減400萬元。

林右昌表示，3900萬元主要用在布展，其次是交通、行銷宣傳、志工等，現階段只有初步規畫，未來會進行細部設計，於下一會期呈現，他說，目前展區畫分為3主展區、1副展區，其中A主展區以基隆港為核心，展現基隆過去4百年、未來40年願景；B展區從舊漁會大樓延伸到和平島，主軸是國際串聯；C展區以國立海洋科技博物館為核心，以海洋為主題。

對此，市議員藍敏煌說，太平山城基地編列590萬元，其計畫資料數十頁，但城市博覽會斥資3900萬元，卻僅一張A4紙說明，要求經費減半，若有需求明年再辦理追加減；市議員張淵翔指出，明年市政會聚焦在城博會，但現階段提不出完善計畫，會讓底下人員無所適從，提出先砍900萬元預算。

市議員蘇仁和則認為，城博會有助於基隆發展，不應該隨意刪減。議員們各自表述意見，花費近3小時討論仍未果，議長蔡旺璉最終裁示刪減4百萬元，並附帶決議，要求市府明年臨時會提出詳細執行計畫，才通過審核。

(中時 )