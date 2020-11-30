後疫情時代，伴隨而來的觀光亂象屢見不鮮，阿里山國家風景區管理處有鑑於遊客不當使用管有設施日趨頻繁，訂定「交通部觀光局阿里山國家風景區管理處管有設施禁止事項」，自今年元月起生效，截至目前開出18張勸導單，且上周對1名多次違規擺攤的攤商，開出首張罰單，希望有效嚇阻違規行為發生，維護遊憩環境品質。

陳榮欽表示，在疫情解封後，國內旅遊大爆發，被壓抑近半年的旅遊需求，從國外轉移到國內，近年露營旅遊風靡全台，近期發現不少遊客在隙頂入口意象廣場、牛埔仔大草原等地的停車場，搭設休閒露營車，隨處炊煮、露營，志工巡查隊到場勸說仍不理會，甚至有些人一副「你奈我何」，態度非常惡劣，讓管理人員無所適從。

為維護管有設施的遊憩品質與公共安全，阿管處去年12月6日招募志工成立設施巡查隊，進行設施巡查及勸導，截至目前開出18張勸導單。陳榮欽說，日前有1名攤商在觸口遊客中心，並對多次違規設置流動攤販，販賣農特產品，一開始開出勸導單，但過不久又出現擺攤，因屢勸不聽，所以在上周對該名攤商開出1萬元罰單。

阿管處處長馬惠達表示，針對初次違規車輛駕駛人或行為人，取得車籍及車主等相關資料後，發函勸導勿再違規，否則依「發展觀光條例」第63條第1項規定裁罰，希望大家能配合規定，共同維護良好的休憩環境品質。

(中時 )