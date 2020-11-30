國立中山大學申請增設「學士後醫學系」獲教育部同意繼續籌備，28日開辦「第一屆國際醫學教育研討會」，邀請高雄榮總、高雄醫學大學及各科臨床醫學、基礎醫學教師等近百人參與，共同擬定符合未來趨勢的醫學創新課程，期許為台灣培育良醫。

中山大學表示，日前收到教育部來文「同意繼續籌備」，待依審查意見及醫學院評鑑委員會（TMAC）評估報告意見修正完備後，再行報部。

校長鄭英耀指出，中山甚早就在推動醫學教育，原有醫學科技、精準醫學、生物醫學、生技醫藥等研究所，還有生物科學系，計有187名醫師和62名醫檢師至中山修讀學位畢業，目前還有70名醫師在校就讀。

副校長蔡秀芬強調，源自加拿大臨床問題導向課程強調「以終為始」、「成果導向」的創新課程設計，並已成功施行於歐美多所新設醫學院，是目前醫學教育的改革重點，本次研討會可提升中山基礎醫學教師與高榮臨床醫學教師的CPC課程規劃整合能力，為開設學士後醫學系課程做足準備。

研討會還邀請全球3位新設醫學院院長分享其設校與執行心得，同時舉辦工作坊，審視目前已擬具的125個臨床表徵分配於區塊模組課程的優先順序，實際建構設計臨床問題導向課程。

(中時 )