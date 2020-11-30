從11月初開始，大陸江西贛州的派出所，陸續接獲多名女子報案，原因是走在路上突然被一名男子潑屎尿，且報案的女子外表都很亮眼，男子似乎專挑正妹下手，而男子被警方逮捕後，說出潑屎尿理由，讓警方相當無言。

由於許多正妹陸續報案，警方調閱該路段監視器，地點位於該區的熱鬧地段，內容顯示3名正妹走在路上逛街，2名詭異男子騎著電動車緩慢靠近，接著拿出事先準備好的屎尿穢物，朝路過的正妹們潑灑，趁現場一片混亂之際，隨即騎電動車逃走。

21歲吉姓男子(圖片取自/搜狐新聞)

根據外媒報導，警方循線找到這2名嫌疑犯，分別是21歲吉姓男子、與27歲呂姓男子，他們都在家具廠擔任雜工，是同事關係，由於吉男與呂男交不到女朋友，內心感到相當孤獨，因此看見路上漂亮女生，產生報復心理，才會對正妹潑穢物尋求刺激。

27歲呂姓男子(圖片取自/搜狐新聞網)

吉男與呂男被警方逮捕後，根據大陸刑法，因尋釁滋事罪、破壞社會秩序，目前被南康警方依法刑事拘留。警方也提醒民眾，若存在不健康心理、或壓力大時，要積極面對，尋找心理諮詢幫助，及時處理負面情緒，避免積壓，造成心理扭曲，切勿以不法行為發洩情緒，否則將受到法律的嚴懲。

(中時新聞網)