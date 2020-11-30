大新竹人消費力果然驚人！新竹SOGO周年慶11月26日開跑，4天創下超過8.2億營收。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

大新竹人消費力果然驚人！新竹SOGO周年慶11月26日開跑，4天創下超過8.2億營收，比去年成長8％，4天來並湧入超過15萬人次，業績超過千萬的店櫃就有10家，家電、化妝品的傳統消費力道依然強勁，加上近日天氣驟降，禦寒商品的買氣也強強滾。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，今年疫情大大改變民眾生活習慣，周年慶前4天包含首個周末假日買氣大爆發，冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，成長近2成，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率入手新居家電。

另，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機、中高價床墊及居家香氛商品熱銷，成長3成。

面對12月1日即將展開的冬季防疫規定，也意外帶動居家運動商品，如居家健身器材、健身魔鏡、按摩椅及運動鞋等健身相關商品熱賣，業績成長上看20％。

此外，出國旅行和機場免稅品的消費預算轉往國內，精品及化妝品、香水的銷量成長1成，包含BAO BAO ISSEY MIYAKE、MARC JACOBS及GUCCI香水都有突出表現；化妝品明星商品如CHANEL COCO系列香水、SISLEY「全能乳液」、資生堂乳霜王「百優精純乳霜」、蘭蔻小黑瓶「超未來肌因賦活露」、雅詩蘭黛小棕瓶「特潤超導全方位修護露」均熱銷千瓶以上。

為迎接年底疫後嬰兒潮，嬰兒車、嬰兒床等育嬰及孕媽咪商品也超熱銷，因應新法規上路，許多爸媽也趁周年慶優惠採購「轉向式兒童汽車座椅」，嬰幼兒相關業績較去年有30％以上的成長。

今明兩天業者順勢推出各種超優惠禦寒商品，有「BBL Premium日規JIS 80／20極致御選雙人側立羽絨冬被」原價2萬8000元，特價4980元，再加贈化纖枕1對，限量100件；「PIP studio─天蠶絲冬被」原價1萬2000元，特價2280元，限量50件；「CHIMEI立臥式陶瓷電暖器」原價2790元，特價1988元，限量50台，商品最低下殺1.9折起。

(中時 )