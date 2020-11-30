交通部30日發表「紫色飛行」繪本，新書發表會現場也安排故事老師和透過繪本故事推廣生態保育與落實環境永續理念。（馮惠宜攝）

「國道不只是給人幸福回家的路，也要給野生動物幸福回家的路！」交通部30日發表「紫色飛行」繪本，闡述紫斑蝶群春天北返之路，因與國道交集險象環生，人們透過「國道讓蝶道」等保育措施，守護紫斑蝶平安回家的故事。交通部高速公路局局長趙興華也現身新書發表會，他也強調交通與生態保育共融。

交通部高速公路局自2007年即展開紫斑蝶保育工作，陸續利用種植植栽、架設防護網，並於每年清明節前後，當大量紫斑蝶飛越時，封閉特定路段外側車道，以提高紫斑蝶飛行高度、避開車輛氣流，守護了紫斑蝶的返鄉旅程，並為台灣交通生態保育與環境的永續發展而努力。

除了高公局，交通部觀光局各風管處也投入紫斑蝶保育，在紫斑蝶遷徙沿線風景區栽植「

蜜源植物」，營造適合紫斑蝶棲息的環境，讓紫斑蝶的遷徙旅途更加順遂，也讓造訪風景區的民眾有機會看到紫斑蝶飛舞的姿態。

「紫色飛行」是交通系列繪本的第三冊，本書透過新銳藝術家蔡馥榕的魔幻寫實繪圖風格，及多項文學獎得主光風的親切溫暖文字，創作出充滿想像力的紫斑蝶故事；繪本中所出現的各項動植物及故事內容，亦特別邀集國內相關生態及兒童文學專家學者協助審閱把關，並將紫斑蝶棲地保育及飛越國道的保護措施，收錄於知識頁面中，讓讀者在閱讀故事的同時，獲得許多生態保育相關知識。

「紫色飛行」即日起上架販售，並於2020年11月30日~12月10日於高速公路局臉書粉專「高速小飛力」舉辦「留言抽繪本活動」。另外在國道3號南投服務區亦有繪本情境布置，歡迎民眾前往找尋紫斑蝶的蹤跡，一同拍照打卡。

(中時 )