民國92年4月16號晚間，新店山區一處工寮，氣氛十分緊張，警方獲報前來地下兵工廠攻堅。沒想到，被警力團團包圍的通緝要犯黃金生已經先發制人。他身上背著自稱有10萬個底火，加上鋼釘做成的土製炸彈，從屋內走出來到山路旁的牆邊坐下，揚言要申冤。

身綁炸藥的黃金生在引爆前向假扮記者的警方偵查員訴苦。（報系資料照片）

晚間7時許，與警方對峙的嫌犯黃金生向警察抱怨，他是遭人陷害被冒名當人頭才會被通緝。話才說完，就拿起手上槍對著自己太陽穴扣下板機，卻因卡彈沒有擊發，讓所有人捏了一把冷汗。警方先後找來他的親友，5度談判要求他棄械投降未果。

到了晚間8時，嫌犯突然要求警方找記者，宣稱要把這十幾年的委屈， 都告訴媒體，然後要引爆炸彈自殺。警方於是在8時6分、8時20分，2度向在場電視台及平面媒體商借攝影機、照相機及背心，由員警假扮記者每批3人，進入第一現場與他溝通。

私藏軍火的男子黃金生，與警對峙六個半小時後，引爆胸前土製炸彈。轟然巨響、火光迸射後，現場血肉模糊不忍卒睹。（報系資料照片）

喬裝記者的員警不斷安撫黃金生的情緒，又是點煙又是喝飲料、請吃檳榔，黃金生看起來情緒稍微平穩，開始發洩不滿，不斷強調他是遭人利用，人在江湖身不由己。但當喬裝成記者的警察，要他拆下炸彈的時候，黃金生突然翻臉，他從1開始數到50，同時要所有人離開，他說時間一到就要引爆，警察還不放棄說服，但1到50的成為生死之間的距離，只見黃金生越數越快。就在最後10餘秒時，員警緊急撤離現場。

最後，黃金生在鏡頭前倒吸一口氣，用力拉開引線，兩顆手榴彈的威力強大，爆炸之後，黃金生當場血肉糢糊，這場談判沒有成功，留下遺憾，黃金生死了，但背後還有更大秘辛沒有解開。警方前往黃金生的老家家，也是警方鎖定的改造兵工廠，黃金生能夠做出這麼專業的炸彈，他光看書就能無師自通，再追查黃金生的過往，就知道為什麼他一直強調他是身不由己。

黃金生引爆炸彈的4年前，就曾經被逮捕。當時他涉及一樁擄人勒贖，也是在身上綁著炸彈，擄走1名香港商人葉永堂，葉永堂開了家公司用黃金生當人頭，結果害得黃金生不但欠錢還被通緝，於是他一不做二不休，綁著炸彈押人還要求6百萬，結果葉永堂的家人付錢了，黃金生也被逮捕。綁架案破了，警方這才發現黃金生有製作炸彈的能力，從家裡搜索，發現多枚土製炸彈，還有全台灣第一顆土製手榴彈也是他做出來的。

為方便改造槍械、製造炸彈，黃金生住處滿佈各類器具，令警方大感震驚。（報系資料照）

綁架案被警方偵破，黃金生入獄服刑表現良好2年後出獄，這時候黃金生發誓金盆洗手，去一家保全公司當保全，當時的同事想不到，看起來老實的黃金生竟然能夠改造軍火，他的特殊技能同事不知道，但是道上兄弟都很清楚，道上兄弟逼著他繼續改造槍械提供軍火，就這樣想當好人的黃金生，身不由己再次踏入歧途。綁著炸彈自盡的黃金生，是對他這一生最後的吶喊，一步錯步步錯，先是學會改造槍械再販賣軍火，有了錢，就被人設計當人頭開公司，一度放下恩怨金盆洗手，但道上兄弟不給他機會，儘管員警冒著生命危險和他談判，但還是沒有辦法，把他從江湖的恩怨中救出來。而喬裝記者談判的勇敢警察，幸運地死裡逃生，好人、壞人、警察、歹徒，在最後一聲爆炸聲響中，都留下遺憾。

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