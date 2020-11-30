行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波，辭職下台，因遭議員告發違反食安法第46-1條，29日赴警局製作筆錄，不過，警方在車道圍起紅龍柱管制，引爆特權爭議。對此，高雄市前新聞局長王淺秋今(30日)則是在廣播節目中狠酸，「看起來還是很難對他採取什麼懲處，否則一般民眾食安法隨便講一講，早就被抓起來了」。

王淺秋在廣播節目「千秋萬事」中談到丁怡銘事件時，她認為「開始偵辦，至少看起來有動作，雖然看起來他很難被以違反食安法送辦，畢竟無論如何警政一條鞭，還是由中央管理，看起來還是很難對他採取什麼懲處。」

王淺秋更說，「基本上只要是民進黨做的事情，什麼事情好像都沒有關係，否則一般民眾食安法隨便講一講，早就被抓起來了。」她更批，就算做出這麼惡劣、影響商家的行為，「現在看起來準備被輕輕放下了嗎？我們拭目以待。」

然而，丁怡銘赴中正一警分局應訊時，刑事局特別派官警到場主導訊問，訊後警方在車道口架設紅龍柱，遭疑故布疑陣「掩護」丁離開，警方種種「特殊」待遇，引發特權質疑。對此，內政部長徐國勇表示，還沒有接到警政署完整報告，就讓警方依法、依正常程序辦理。

(中時新聞網)