苗栗縣政府配合安心旅遊政策，加碼推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」，送出2台百萬名車等多項好禮。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府配合安心旅遊政策，加碼推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」，送出休旅車、手機等總價值300萬元好禮，創下7萬多筆住宿紀錄，其中百萬名車得主分別來自新北、台南，紛紛表示要再回到苗栗體驗更多地方風情與景致。30日苗栗縣長徐耀昌送出汽車鑰匙，歡迎遊客趁秋冬之際，到泰安、大湖享受泡湯樂趣。

縣府文化觀光局吸引國人到苗栗旅遊，配合交通部7月到10月間推出安心旅遊自由行、住宿優惠方案，加碼抽獎，準備2台價值百萬元的納智捷U7、20台64G iPhone11、15組Coleman高級露營組以及79張苗栗縣內的住宿泡湯券。

文觀局長林彥甫說明，安心旅遊4個月期間總計有7萬2013人申請，加上業者、縣府加碼策略，為縣內觀光產業帶來超乎預期的經濟效益，其中「Fun遊苗栗，好禮大放送」活動，共有8000多人登錄參加，來自新北的連啟翔與台南的林梅玉為最大獎項休旅車的得主，台北的周玉珣抽中君樂飯店總統套房。

徐耀昌與議長鍾東錦頒贈大獎，獲獎者更為縣內旅遊、住宿行銷，而連啟翔由母親代領，連媽媽也大力推薦泰安溫泉、周邊景點及體驗採果的樂趣。徐耀昌表示，為吸引遊客慢遊苗栗，提醒業界務必「童叟無欺」，縣府加碼抽獎更帶動縣內觀光休閒產業蓬勃發展，並推薦秋冬之際的採果、泡湯遊程，歡迎全台到苗栗慢遊並品嘗道地客家美食。

(中時 )