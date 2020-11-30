新北市樹林區25歲王姓男子今凌晨2時潛入一處舊衣回收廠，拾取廠外的舊衣物，未料男子在翻找過程中，近百公斤的舊衣物突然掉落，重壓王男，警方接獲報案後發現遭衣物重壓4小時的王男已無呼吸心跳。警方表示，到場後發現王男已明顯死亡，目前暫以意外身亡偵辦，但王男動機、死因仍待後續調查釐清。

(中時 )