男子凌晨潛入回收廠翻找 遭衣物重壓身亡 17:592020/11/30 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25歲王姓男子潛入樹林一家舊衣回收廠翻找衣物，卻遭近百公斤衣物壓死。（圖由樹林分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區25歲王姓男子今凌晨2時潛入一處舊衣回收廠，拾取廠外的舊衣物，未料男子在翻找過程中，近百公斤的舊衣物突然掉落，重壓王男，警方接獲報案後發現遭衣物重壓4小時的王男已無呼吸心跳。警方表示，到場後發現王男已明顯死亡，目前暫以意外身亡偵辦，但王男動機、死因仍待後續調查釐清。 (中時 ) #樹林 #回收廠 #重壓 #翻找 #身亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積大甩尾 台股「嚇」跌144點拉回13,722 14:192020/11/30 財經 高雄男不滿遭譏諷刺死女同事 二審重判14年 13:402020/11/30 社會 新聞早班車》反潛機監控共機 遭爆飛太近 07:112020/11/30 政治 民粹防疫 川普們中鏢代價慘烈 04:102020/11/30 國際大事 牛仔褲泡出黃水 洗衣店千金專業文「長知識了」 20:232020/11/28 搜奇 車沒熄火酒氣男呼呼大睡 警遭控縱放酒駕 三民一分局認：有疏失 11:502020/11/30 社會 馬批萊豬5原則治絲益棼 酸蔡又雙標 04:102020/11/29 焦點要聞 IDM廠重啟採購 界霖谷底翻 04:102020/11/30 證券．權證 與特斯拉撞死小女孩同一路口！女騎士違規迴轉遭直行車撞飛身亡 09:532020/11/29 社會 阿公捷運找空位 霸道嬤一招神阻止 結局曝光網罵翻 16:082020/11/28 生活 社會熱門新聞 彰化139線死亡彎道機車狂飆壓車 又一大學生自摔慘死 - 社會 遊覽車翻覆奪命 賞楓一日遊行程「只需千元」夯爆 - 社會 高雄賞楓團巴士奧萬大聯外道路翻覆 1死20輕重傷 - 社會 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 奧萬大巴士翻覆 司機躺擔架忍痛還原事發經過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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