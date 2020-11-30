六方科技（4569）30日送件申請股票第一上市，為今（1O9）年第3家申請股票第一上市之外國企業。

六方科技董事長盧經緯，公司實收資本額2.75億元，主要產品為汽車、電子、醫療及工業應用產品之零組件，108年稅後淨利1.77億元，每股稅後盈餘（EPS）6.45元。

(工商 )