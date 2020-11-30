遠百（2903）今年在新開店信義A13挹注下，前10月業績年增近一成，遠百總經理徐雪芳30日指出，12月包括台北信義A13、新北板橋大遠百等均有全台兩大耶誕聖典加持，有望衝出全年470億元、年增逾一成好成績。

徐雪芳強調，今年因疫情無法出國，國人留在台灣的消費力不可小覷，她看好明年買氣會好一點，主要是疫苗出來，台灣疫情控制得宜，明年很樂觀！此外，遠百竹北新店已完成招商，目前進行最後收工，最晚明年第三季季底可登場。

明年第3季竹北店開幕，將有望增加名品，餐飲部分占比會在三成以上，大家拭目以待！至於全台12家店各店也會進行小幅調整，包括改裝和換櫃，她也透露，竹北店引進國際精品有技術困難，主要是因今年因疫情，精品主管無法到台灣，加上外國品牌只認識台北、台中和高雄，向他們推薦新竹，還是得親自來看才算準。

遠百今年配合優化APP，會員下載數已逾40多萬人次，周慶期間下載成長達10％，實名認證20萬人次，在電子禮券直接存入手機的便利性，亦帶動周年慶業績成長並進一步帶動10月業績成長一成以上，像是板橋大遠百和台中大遠百兩家店週年慶近50億，貢獻度近半數，目前還有四家店包括板橋中山店等仍在進行周慶活動，而新開的信義A13也在精品AP愛彼表、香奈兒鞋櫃等帶動下，加上包括旭集、鼎泰豐、樂高等年度業績均有三億規模下，全年有信心逾40億元。而台中店今年因精品業績大好，今年以來年增9％，年營收逾150億元，挹注全年遠百業績成長逾10％。

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