華新科大馬廠 12/1起復工 18:002020/11/30 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）大馬廠本月26日起因員工染疫，產線暫時停工，歷經篩檢之後，12月1日起健康的員工將陸續重返生產線，華新科再次強調，晶片電阻的營運、出貨不受影響。 華新科的大馬廠是合併釜屋電機的晶片電阻廠而來，晶片電阻的產能比重約佔集團比重20～30％，而以晶片電阻營收佔華新科比重20％推算，大馬廠佔華新科集團營收約4～6％。 (工商 ) #華新科 #大馬 #晶片電阻 #比重 #復工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美和外銷報捷 印度大單到手 04:102020/11/30 產業．科技 旺宏、華邦電 資金追捧 04:102020/11/30 證券．權證 明新科大USR成果展 裝置藝術復刻采田福地 14:092020/11/30 寶島 高通品牌形象「威」 大摩降評聯發科 10:422020/11/30 財經 《電子零件》華新科子公司釜屋電機 公開收購(又又)信電機 15:572020/11/30 財經 遠東巨城周年慶 業績大爆發 04:102020/11/30 產業．科技 華新科斥資25.6億元 公開收購双信電機 15:092020/11/30 財經 《科技》台灣之星結盟華電網 拚2025企客營收年複合成長1.1倍 12:332020/11/30 財經 住房有「哩」 台北晶華攜手亞洲萬里通推住房優惠 09:252020/11/30 生活 NOR走出谷底 大摩升評旺宏 04:102020/11/30 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電股價飆18年新高、市值衝5000億 卻慘淪外資提款機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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