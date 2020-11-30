華新科（2492）大馬廠本月26日起因員工染疫，產線暫時停工，歷經篩檢之後，12月1日起健康的員工將陸續重返生產線，華新科再次強調，晶片電阻的營運、出貨不受影響。

華新科的大馬廠是合併釜屋電機的晶片電阻廠而來，晶片電阻的產能比重約佔集團比重20～30％，而以晶片電阻營收佔華新科比重20％推算，大馬廠佔華新科集團營收約4～6％。

(工商 )