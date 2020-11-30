燁輝旗下鑫陽副總經理明章新 12/1接任總經理職務 18:002020/11/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁輝百分之百轉投資的鑫陽鋼管公司30日發布重要人事命令，即鑫陽副總經理明章新將於12月1日起升任鑫陽總經理，至於副總經理人選尚未敲定。 (工商 ) #燁輝 #鑫陽 #副總經理 #明章 #總經理職務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緯創Wistron Lab啟動 培育新創尖兵 04:102020/11/30 產業．科技 人事異動站 11月20日至11月26日 04:102020/11/29 專題周報 輝達新顯卡將發售 台廠樂 04:102020/11/30 產業．科技 豪宅級土地公廟在台中 興建經費8888萬元12月5日動工 16:022020/11/30 寶島 兩款新手遊下季上膛 明年績昂 04:102020/11/30 產業．科技 雲縣發口罩學生每人2盒 04:102020/11/30 地方新聞 《鋼鐵股》燁聯12月盤價開平高盤 Q4不鏽鋼價續揚 11:592020/11/30 財經 8個月逾3000件 北市申請勞資調解數居全國之冠 17:142020/11/30 生活 航班延期免重驗 陳時中又轉彎 04:102020/11/30 生活新聞 台股攻萬四 達人布局題材股 04:102020/11/29 產業特刊 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 美搞2大事爆災難？ 羅傑斯警告：未來10年此生最困難 - 財經 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 從歷史高點回落 美股開盤跌200點 聯電ADR漲超過2％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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