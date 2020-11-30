考量全球新冠肺炎疫情，三井住友海上集團明台產物保險30日正式通知台灣各單位取消全台灣大型尾牙活動，改由各部門自行舉辦。

據了解，目前愈來愈多金融保險業已取消今年大型的尾牙活動，改以其他替代方式，但其公司內部仍擬出替代方案以犒賞辛苦一年的員工，據了解，中租控股也同樣取消今年的旺年會，公司內部擬妥替代方案，一樣有往年抽獎活動，即使旺年會取消，員工依然有機會中大獎。

(工商 )