明台產險 取消尾牙活動 17:592020/11/30 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考量全球新冠肺炎疫情，三井住友海上集團明台產物保險30日正式通知台灣各單位取消全台灣大型尾牙活動，改由各部門自行舉辦。 據了解，目前愈來愈多金融保險業已取消今年大型的尾牙活動，改以其他替代方式，但其公司內部仍擬出替代方案以犒賞辛苦一年的員工，據了解，中租控股也同樣取消今年的旺年會，公司內部擬妥替代方案，一樣有往年抽獎活動，即使旺年會取消，員工依然有機會中大獎。 (工商 ) #台灣大 #全球 #活動 #取消 #尾牙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金四成創新高 14.3萬人樂賺 16:312020/11/30 財經 《白貓Project》四大人氣女角比基尼造型活力演出 期間限定活動開啟 16:412020/11/30 科技 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 04:102020/11/30 財經要聞 IEEE會議12月登台 聚焦6G 04:102020/11/30 產業．科技 《觀光股》晶華推包棟式專案 搶微型尾牙春酒財 17:222020/11/30 財經 過量碳排致全球急遽升溫 李遠哲：幾世紀內恐難逆轉 11:292020/11/30 生活 台灣第一、全台僅存的總督府建築物 09:232020/11/30 生活 TPCA Show 2020 展現台PCB產業高階製造 10:212020/11/30 財經 安心旅遊吸引全台慢遊苗栗 加碼抽獎送出2台百萬名車 17:572020/11/30 寶島 台灣期貨交易量 創新高 04:102020/11/30 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電股價飆18年新高、市值衝5000億 卻慘淪外資提款機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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