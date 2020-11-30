集戀愛、經營於一體的超人氣手遊「戀與製作人」在台灣開服將滿2年，再度發行獨家限定版悠遊卡，包括周棋洛、李澤言、白起和許墨的個人版本，皆將可以隨身攜帶、伴你悠遊。

「戀與製作人」自在台灣開服以來深受玩家喜愛，同時也在社群媒體上獲得廣泛討論，去年以遊戲內資料片「破曉」為主題，發行5款悠遊卡，一上市就迅速完售。今年雙方再度攜手推出4版男主角個人版裁形悠遊卡，預料也將受到玩家們熱烈歡迎。

今年發行的「雙周年限定版」同樣以周棋洛、李澤言、白起和許墨為主角，每位主角皆展現出他最帥的角度，搭配透明造型版面及男主角專屬配件，可望讓收藏到的玩家眼睛發亮。

「戀與製作人」造型悠遊卡在11月30日上午11時起，分別在7-ELEVEN ibon、momo購物網開放預購，每張售價200元，每款皆附贈「虛寶獎勵」，每人每次每款限購1張，售完為止。

(工商 )