悠遊付上線以來，會員人數蒸蒸日上，近期推出創新的拉霸遊戲，只要新註冊會員及已註冊會員不限金額消費，皆可取得拉霸籌碼，目前已有幸運兒拉中「整周不用付」大獎，更有幸運兒一次拿到2萬元悠遊付儲值金。

悠遊卡公司參加11月27日至11月29日在台北世貿一館舉辦的「2020 FINEXPO台北金融博覽會」，現場設有自動啤酒機與知名的金龍肉乾攤位，讓與會者除了體驗行動支付的便利性外，消費後馬上就能參加悠遊付拉霸遊戲。

取得悠遊付拉霸遊戲的籌碼相當簡單，已註冊會員只要完成任一筆不限金額消費，即可獲得一枚籌碼，新註冊會員完成身分驗證後，則可獲得10枚籌碼，從悠遊付APP首頁進入遊戲頁面，按下「START」按鈕，即可開始轉動拉霸機，中獎率高達85％。

其中，拉霸遊戲最大獎「整周不用付」已有人幸運中獎，中獎者自得獎日前一天起算一週，所有的消費都由悠遊付買單，回饋金額無上限。

還沒有玩過拉霸遊戲的消費者也不用擔心，悠遊付拉霸遊戲仍在熱烈進行中，至明年1月19日前都有機會拉中「整周不用付」，已註冊的會員也可透過悠遊付的個人優惠序號邀請親朋好友一同加入悠遊付；除了拉霸外，受邀請的新會員完成首筆滿100元的交易，即可獲得悠遊付100元儲值金，推薦者也有50元儲值金入袋。

此外，悠遊卡公司參加「2020 FINEXPO台北金融博覽會」，首度公開10個有關於悠遊卡的冷知識，讓你可以更了解手中這張與您朝夕相處的卡片到底有什麼祕密。

在台灣幾乎是人手一張的悠遊卡，至今已發行超過1.14億張，平均每人擁有3.91張，顯示悠遊卡不單只是僅能搭車的交通票證，也已經成為眾人蒐集的收藏品，例如今年發行的DS4造型悠遊卡，即吸引了超過48萬張訂單搶買，明星花露水、王子麵、精靈寶貝球，化身悠遊卡也相當成功，讓消費者愛不釋手。

這張小小的悠遊卡，同時還有不少數字等待發掘，例如悠遊卡需要在0.6秒內就必須能夠完成交易通過捷運閘門，維持捷運不塞人，透過敬老愛心卡的數據分析，也得知台北市的長者最常出沒的捷運站是龍山寺站及石牌站，65至69歲的阿姨們是最常使用敬老愛心卡出門趴趴走的族群。

(工商 )