道路交通管理處罰條例修法新增，接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，新制於12月1日上路；台中市警方表示，新法僅限接送期間，其餘時段仍禁止臨時、（紅）線臨時停車，警方仍加強取締。

台中市警察局交通大隊指出，未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，考量搭乘時需使用兒童安全座椅，乘車時間較長，為避免民眾因急於接送而發生意外，比照既有接送行動不便人士上、下車規定。

台中市交通大隊表示，雖修法放寬接送7歲以下兒童可不受黃線臨停3分鐘的限制，不過仍有限制，包括，限定接送期間（不包含等待時間）及禁止臨時、（紅）線臨時停車。警方依據各校上下學時間判斷；學校中午12時放學，家長11時30分停在學校周邊會被認定不合理。

台中市警察局長楊源明表示，若在禁止臨時停車（紅）線臨時停車接送上、下車，但無妨礙他人、車通行情形，則可視個案具體事實，從寬認定施以勸導免予舉發，另接送幼兒被檢舉，可檢具相關證明，向處罰機關提出申訴。

(中時 )