國民黨台北市議員游淑慧批民進黨立委高嘉瑜，在2011年赴歐考察脫隊買名牌，結果卻被反酸全程都在照顧前台北市長郝龍斌，前促轉會副研究員吳佩蓉昨（29）日更加碼爆料，質疑游淑慧3年內出訪歐洲11次過太爽，對此，游淑慧直呼很無奈。

吳沛蓉拿出數據資料表示，從2010年到2013年間，游淑慧隨郝龍斌出訪11次，換算下來等於一年四季都出遊一次，3年內考察費絕對破千萬。酸游淑慧「真的過太爽」。

游淑慧今（30）日則反批，許多人以異樣眼神看待男首長與女幕僚，對女性並不公平，自己畢業第一份工作就是擔任郝龍斌的國會助理，一路跟隨其進去台北市政府，「郝龍斌是我見過最正直、最溫暖的政治人物，藍綠許多資深政治前輩相信都認同。」雖然個性不太政治，但是優秀認真的市長。

游淑慧表示，自己在職場上20年，對專業投入和正直自律問心無愧，女性的能力與專業在許多領域都有突出表現，盼不要忽略女性在職場上的付出與不可獲缺。游淑慧最後強調，「從政還是可以有人性，感嘆共事20年的家人情感，被醜陋的影射，覺得沒品又無奈。」

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(中時新聞網)