南韓女神朴敏英，以《成均館緋聞》、《金秘書為何那樣》爆紅，一直以來甜美形象頗受好評，神級顏值和曼妙身材使她人氣不斷攀升。她優越的腰臀比例和整體線條美更讓人忍不住讚嘆，已經夠美的朴敏英更成為許多女孩整容的範本。

近期朴敏英在社群平台上曬出自己一組運動照片，照片中身穿緊身運動服的她，高難度瑜伽動作對她而言也能輕鬆就能完成，同時對於自己的肌力和柔軟度也相當滿意；完美線條與渾圓翹臀更讓許多網友疑惑：「妳到怎麼做到能讓自己的狀態看起來永遠這麼好？」

朴敏英身體柔軟度相當好 (圖/ IG / rachel_mypark)

鏡頭中的朴敏英不僅僅是為了拍照而拍照，私底下她也經常健身運動。趴在瑜伽墊上的她為了放鬆身體，做了一個像海豚一樣前身離地的後仰動作；低領露臍運動服無形中展現充滿女性魅力的身材線條，視覺效果絕佳。

朴敏英身穿緊身運動服，好身材一覽無遺 (圖/ IG / rachel_mypark)

不少網友見難度這麼高的瑜伽動作朴敏英都能輕鬆完成，大讚她的身體柔軟度真不是開玩笑的，時而後仰時而側臥，每一個鏡頭都能把她的身材優勢發揮到極致，她的顏值和身材實在讓人無從挑剔。

(中時新聞網)