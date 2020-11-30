不少影迷慕名而來，參加活動。（吳松翰攝）

《孤味》劇組一同炸蝦捲感謝影迷支持。（吳松翰攝）

《孤味》劇組一同炸蝦捲感謝影迷支持。（吳松翰攝）

今年國片票房冠軍《孤味》票房衝破1.2億，上月30日主創團隊監製徐若瑄、金馬影后陳淑芳、孫可芳、丁寧、陳姸霏、于子育及監製廖慶松、導演許承傑親送片中極具意義的「蝦捲」400份，兌現先前向粉絲的承諾。影迷一早就來排隊，即便天氣溼冷，人氣仍相當旺，現場陳淑芳與于子育還加碼清唱同名電影主題曲〈孤味〉，以答謝影迷的熱情支持。

他們在台上成為一條「蝦捲」生產線，由陳淑芳率先發揮為本片苦練多時的手藝，小心翼翼將餡料捲起，與徐若瑄、孫可芳一起將蝦捲定型，再由丁寧以及于子育負責將捲好的蝦捲下油鍋，最後由監製廖慶松、導演許承傑、陳姸霏做完美的擺盤結尾，順利完成片中經典台南小吃「孤味版蝦捲」。問起是否有信心勇闖2億大關，徐若瑄謙虛說：「現階段就多跑一點映後QA，一步一腳印，怕年底也很有多大片出來，怕沒達標會失望，也不要太給自己和大家壓力。」

陳淑芳隨著拿獎和電影口碑人氣高漲，近日也啟用停了7年的IG，追蹤人數瞬間多了快5000人，不過她仍保留個人介紹欄位的身高體重，害羞表示：「上面寫160公分，不過人都是有一個過程嘛，現在變157公分」不過眾人開玩笑陳淑芳的頭髮造型，厚度可能能再加5公分補回來，逗樂全場。

陳淑芳奪金馬後閒不下來，立刻進劇組拍攝新作外，也為電影勤跑映後QA。活動前一天她與孫可芳、徐若瑄等人到台中、台南會觀眾，不過行程緊湊，到了高鐵站時，準備搭乘的列車只剩1分鐘就駛離，大家為了趕車腎上腺素爆發，百米衝刺，就連上下手扶梯都用奔的，豈料81歲的陳淑芳也在後緊追，健步如飛，最後成功搭上車，讓眾人讚嘆「淑芳阿姨」體力過人，孫可芳笑說：「阿姨體力太好，大家都不敢喊累！」

(中時 )