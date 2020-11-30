苗栗市中正路及光復路為易違規停車路段，苗栗縣警察局引進全縣首套「違規停車自動偵測系統」，透過科技執法確保民眾行車安全，即日起至12月底為宣導期，預計明年1月1日正式執法，以有效遏止違規停車，防制交通事故發生。

苗栗市中正路與光復路以三角公園周邊違規停車狀況最為嚴重，警方統計，今年迄今違規停車件數達983件，因此引進科技執法，防範交通事故，近日完成違規停車自動偵測系統建置，將於明年元旦0時起正式執法。

縣警局表示，違規停車自動偵測系統結合智慧自動偵測、車牌辨識功能，蒐集違停車輛影像，並以24小時不分晝夜運作，偵測到車輛違規停車，會即時將車牌、違規起迄時間等動、靜態影像上傳資料庫。警方並將依據《道路交通管理處罰條例》規定，紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及併排停車，均可處600元至2400元不等的罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

苗栗縣警察局長翁群能提醒民眾，科技執法目的不在開罰，而是希望能減少交通事故，藉由科技執法提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的不良開車行為與習慣，籲請駕駛人遵守交通安全規則，確保本身及其他用路人行車安全。

(中時 )