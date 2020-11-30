自連任失利後，川普政府開始對五角大廈人員動刀，連國防政策委員會成員之一、素有美國「外交教父」的季辛吉（Henry Kissinger）都慘遭開鍘。前立委林濁水表示，對照川普上任時的誓言，季辛吉等人卻一直到現在都還是川普的國防顧問，這讓他感到十分驚奇。

林濁水今在臉書上表示，11月25日美國國防政策委員會11名引人注目的顧問，包括前國務卿季辛吉被川普撤換。他忍不住直言，「太驚奇了！驚的不是他被換，而是原來他，他們一直到現在都是川普的國防顧問。這對川普還沒上台前宣布的那掃除華盛頓沼澤的誓言要怎麼交代？」

不過，林濁水也指出，不必驚奇，上台之初，高傲的川普不只一次蠻謙虛請教這位熊貓派領航人，充分暴露了川普這超級大富豪的原始價值觀。後來政策的大轉彎是因瘟疫衝擊和像納瓦羅一群人把季熊貓路線「逐漸」邊緣化才達成，在波頓的回憶錄中有一大堆這樣的記載。

網友們也留言回應，「誤入狼群中的瘋老虎，因緣巧合地把整個國際扳回反共產主義路線。天意」、「季辛吉的徒子徒孫遍佈華府」、「川普請教熊貓派，也只不過是知己知彼，再確認一下，當選以前，自己對中國的認知及政策，照行無誤，如此而已」。

11月25日美國國防政策委員會11名引人注目的顧問，包括前國務卿季辛吉被川普撤換。 太驚奇了。驚的不是他被換，而是原來他，他們一直到現在都是川普的國防顧問。這對川普還沒上台前宣布的那掃除華盛頓沼澤的誓言要怎麼交代？ 不必驚奇，上台之初，高傲... 由林濁水發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)