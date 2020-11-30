好消息！汽機車減徵貨物稅延長 財部：很快送立院 18:122020/11/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長可望年底送立法院(國會頻道截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠延長5年有譜，財政部次長阮清華下午在立法院證實，行政院已完成延長5年的審查，只要行政院會通過就能送到立法院。 汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠即將在明年1月7日截止，許多民眾擔心沒有優惠，無法換購新車，財政部雖鬆口表示要擬延長5年，立委高嘉瑜質疑，至今沒有下文。 阮清華表示，本案已送到行政院，且在11月11日完成審查，應該很快會送到立法院。 (中時 ) #汽機車減徵貨物稅優惠 #財政部 #阮清華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好可惜！金門貨車掉落30箱高粱 酒瓶破流滿地 鄉親：好香 15:252020/11/19 社會 與特斯拉撞死小女孩同一路口！女騎士違規迴轉遭直行車撞飛身亡 09:532020/11/29 社會 中原陸橋汽機車分流回堵嚴重 民怨塞車塞半天 10:122020/11/27 生活 高雄民族陸橋平面道明晨6點通車 工務局團隊親赴向民眾致意 17:362020/11/30 政治 PGO加碼！年底前購環保車最高享2萬補助 17:592020/11/23 財經 台廠免驚 財長：關稅減讓程度僅微增 04:102020/11/17 財經要聞 金犢獎評審盛會 兩岸廣告創意界大咖齊聚一堂 19:162020/11/30 兩岸 吳柏毅撞傅潘達 2外送員人車倒地 12:402020/11/30 社會 點名蘇揆愛將張子敬反環保應下台 環團1122上街推倒蘇內閣 12:482020/11/17 政治 Y字路口汽機車碰撞 老翁倒地不起 12:482020/11/16 社會 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 找這3人國民黨才有救？ 媒體人嘆：知識藍、經濟藍都是唬爛 - 政治 王浩宇造謠「賣瘦肉精牛」 家樂福報告狠甩一耳光 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 蔡政府民調為何雪崩？媒體人爆：原本更慘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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