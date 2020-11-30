汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠延長5年有譜，財政部次長阮清華下午在立法院證實，行政院已完成延長5年的審查，只要行政院會通過就能送到立法院。

汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠即將在明年1月7日截止，許多民眾擔心沒有優惠，無法換購新車，財政部雖鬆口表示要擬延長5年，立委高嘉瑜質疑，至今沒有下文。

阮清華表示，本案已送到行政院，且在11月11日完成審查，應該很快會送到立法院。

(中時 )