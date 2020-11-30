11月28日，第二十九屆時報金犢獎評審會在北京、臺北兩地成功連線，兩岸四地60位業界先進、學界代表及品牌方負責人參與評審，共同為華文創意遴選年輕新勢力。

大陸賽區評審團大合影。(圖/時報金犢獎組委會提供)

時報金犢獎，取“初生之犢不畏虎”之意，由旺旺中時媒體集團主辦，中國教育國際交流協會，中國商務廣告協會指導。1992年面向全球華文大學生所創辦，在各方的努力下獎項規模連年擴大，現已成為全球華人地區最具影響力的青年創意賽事，累計參賽者過千萬人次。本屆時報金犢獎也再創佳績，獲得了全球1410所高校、70萬青年人群的關注與參與，去重後作品7萬餘件。包括英特爾® （中國）有限公司 、台品供應鏈科技公司、旺旺集團、上海格力高、西雙版納傣族自治州人民政府、西雙版納傣族自治州文化和旅遊局、西雙版納文化旅遊投資開發有限公司、景洪市城市投資開發有限公司、冀台經濟文化交流協會、台南學甲慈濟宮、漳州白礁慈濟祖宮、湖南和暢食品科技集團有限公司、南寧昆侖關戰役遺址保護管理委員會、南寧昆侖關文化旅遊有限公司、永和豆漿、掌閱科技股份有限公司、醒吾科技大學、財團法人旺台兩岸互信基金會、廣州秀美網路文化傳媒有限公司，十余個國際知名品牌及各地政府均深度參與其中，表達出對金犢模式和青年創意力量的認可。

評審會議現場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

在時報金犢獎執行長林淑黛女士的邀請下，北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長陳剛、中國教育國際交流協會副秘書長余有根、文旅部藝術發展中心主任劉占文、北京臺灣負責人王國防、西雙版納西雙版納傣族自治州文化和旅遊局局長黃臻 ，時報金犢獎評審團主席薛振添、副主席龍傑琦、馬錦天等嘉賓領導陸續發言。大家再次肯定了金犢獎在創意文化領域的價值使命以及為青年人群所創造的從學界到業界的橋樑作用，同時也為金犢學子帶來了殷切的鼓勵和對未來的期盼。

北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長 陳剛。(圖/時報金犢獎組委會提供)

中國教育國際交流協會副秘書長 余有根。(圖/時報金犢獎組委會提供)

文旅部藝術發展中心主任 劉占文。(圖/時報金犢獎組委會提供)

北京臺灣負責人 王國防。(圖/時報金犢獎組委會提供)

西雙版納傣族自治州文化和旅遊局局長 黃臻 。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審團主席 薛振添。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審團副主席 龍傑琦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審團副主席 馬錦天。(圖/時報金犢獎組委會提供)

在此次的評審會上，來自業界知名廣告公司公司創意總監、知名品牌代表及高校教師代表，也紛紛亮出了自己的“創意尺規”，引發業界、學界的思考與討論。

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

兩岸連線、四地共商，第二十九屆時報金犢獎評審會成功舉辦。(圖/時報金犢獎組委會提供)

當日，在評審團近10個小時的嚴謹評分和熱烈辯論後，兩岸及國際賽區共選出各項區域前三名及佳作獎，以上獲獎作品將於12月15日進入全球總決賽，期待華人創意青年，在2020年時報金犢獎再創佳績。

(中時新聞網)