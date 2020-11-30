苗栗縣長徐耀昌分享今年推動四癌篩檢率及陽性追蹤率成果，並鼓勵企業揪團30人即可向衛生局或各地衛生所申請免費到點篩檢服務，照護勞工朋友的健康。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣整體4癌篩檢達4萬1718人次，首次完成中央訂定4癌篩檢率達100％，在陽性追蹤部分更提升至83％，為歷年4癌篩檢率及陽性追蹤率成績最佳，苗栗縣政府並鼓勵業者，主動與縣內篩檢醫療機構聯繫，揪團滿30人即可向縣府衛生局或衛生所申請免費到點篩檢服務。

苗栗縣爭取國民健康署「癌症醫療品質提升計畫」，由衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院與慈祐醫院承做，為符合篩檢資格的民眾進行篩檢服務外，更提供方便、快速與醫療資源整合服務。

參與的醫院在國民健康署全國評選表現亮眼，其中大千綜合醫院3連霸，榮獲子宮頸癌生命搶救王地區醫院第1名；通霄光田醫院榮獲大腸癌篩檢效率王地區醫院第2組第1名。縣府衛生局指出，苗栗縣整體4癌（大腸直腸癌、乳癌、口腔癌和子宮頸癌）篩檢達4萬1718人，首次完成中央訂定4癌篩檢率達 98％以上，在陽性追蹤部分更提升至83％，為歷年4癌篩檢率及陽性追蹤率成績最佳。

30日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚推動癌症篩檢的各醫療院所，並提醒民眾力行防癌「5」保庇，包括規律運動、正確飲食、拒菸酒檳、體重控制、定期篩檢等，才能健康久久。

(中時 )