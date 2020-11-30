想要買到小米的5G手機嗎？台灣的米粉們趕快動起來！根據網路論壇網友的討論，今年一整年都沒有在台推出手機的小米，終於行動了。共有三款手機在通路上開賣，有興趣的千萬要把握機會。

據了解，本次開賣的小米新手機，是由代理商新誼引進，總共包含小米10 Lite 5G手機，以及紅米Note 9、紅米Note 9 Pro。開賣通路與機種略有差別，中華電信在網路門市、實體門市開賣小米10 Lite 8+256GB款式，價格NT$12999；遠傳電信則是開賣小米10 Lite 5G 6+128GB款式，NT$10990。紅米Note 9 4+128GB則是NT$5999、紅米Note 9 Pro 6+128GB則是NT$7499。在傑昇通訊，這三款機種皆有販售，小米10 Lite 5G 6+128GB是價格NT$10690，紅米Note 9價格NT$5,790元，紅米Note 9 Pro價格NT$7,290元。

小米10 Lite採用6.57吋FHD+ AMOLED「水滴」螢幕，通過德國萊茵TÜV低藍光認證；在電量續航方面，配備4,160mAh電池，搭配20W快充，充電更省時。前置1,600萬畫素鏡頭，後置4,800萬畫素主鏡頭+800萬畫素超廣角+200萬畫素微距+200萬畫素景深。

紅米（Redmi）Note 9，配置6.53吋「鑽孔」螢幕，支援德國萊因TÜV低藍光認證，續航方面配置5,020mAh電池，支援18W快充。後置4,800萬畫素主鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭+200萬畫素微距鏡頭+ 200萬畫素景深鏡頭，具備6款萬花筒拍攝模式；前置1,300萬畫素鏡頭，擁有人像解鎖功能。

紅米（Redmi）Note 9 Pro與Note 9最大不同之處在於，螢幕設有前置鏡頭挖孔，並具備 NFC、紅外線遙控功能，再電量續航部分，更支援高達30W快充，相機內建電影人像功能、慢動作自拍模式。

(科技)